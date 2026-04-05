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Die Bitcoin Prognose bekommt im April 2026 den wohl stärksten institutionellen Schub seit der Zulassung der Spot-ETFs. Morgan Stanley gab am 1. April den letzten Änderungsantrag für MSBT ab, einen hauseigenen Spot-Bitcoin-ETF, dessen Jahreskosten von 0,14 Prozent BlackRocks IBIT um 11 Basispunkte schlagen. Damit öffnet sich für 16.000 hauseigene Finanzberater mit rund 6,2 Billionen Dollar an Kundengeldern ein regulierter Zugang zu BTC zum günstigsten Preis am Markt. BTC handelt aktuell bei 67.100 Dollar, nachdem das erste Quartal mit einem Minus von 23,8 Prozent den steilsten Rückgang seit 2018 markierte. Der gesamte BTC-ETF-Markt verwaltet rund 83 Milliarden Dollar, und charttechnisch liegt der nächste Widerstand bei 72.600 Dollar, gefolgt von der 75.000er-Marke. Dieser Beitrag ordnet die Bitcoin Prognose nach dem Morgan-Stanley-ETF ein, erklärt, warum der Q1-Rückgang auf einen reifenden Markt hindeutet, und warum die Haltefrist gerade jetzt den entscheidenden Unterschied macht.

Bitcoin Prognose: MSBT macht Morgan Stanley vom Zuschauer zum Architekten, während BTC den heftigsten Q1-Rückgang seit 2018 verarbeitet

Mit dem MSBT wechselt Morgan Stanley von der Seitenlinie ins Zentrum des Geschehens. Laut CoinDesk ging der letzte Änderungsantrag am 1. April raus, und Bloomberg-Analyst James Seyffart sieht darin den wahrscheinlich finalen Schritt vor dem Handelsstart. Mit 0,14 Prozent Jahresgebühr drückt MSBT die Kosten unter jedes bestehende Produkt und zwingt Wettbewerber wie BlackRock, entweder nachzuziehen oder Marktanteile abzugeben.

Die 16.000 Berater von Morgan Stanley betreuen zusammen 6,2 Billionen Dollar an Kundenvermögen. Künftig braucht kein einziger dieser Kunden ein Konto bei einer Krypto-Börse oder eine eigene Wallet, um in BTC zu investieren. Laut Changelly lieferte Q1 2026 mit 23,8 Prozent Minus den schärfsten Quartalsverlust seit 2018. Doch die Bitcoin Prognose profitiert von einem wichtigen Kontext: Die Rückgänge schrumpfen von Zyklus zu Zyklus, 84 Prozent in 2018, 78 Prozent in 2022 und jetzt 47 Prozent seit dem Hoch.

Dieser Trend kleinerer Drawdowns spricht für einen Markt, der tiefer und liquider wird, mit immer kürzeren Erholungsphasen. Der nächste Widerstand liegt bei 72.600 Dollar, darüber wartet die 75.000er-Marke. Im optimistischsten Szenario der Bitcoin Prognose steht 100.000 Dollar als Ziel, was rund 47 Prozent Gewinn über mehrere Quartale ergeben würde.

Doch 47 Prozent auf einer 1,3-Billionen-Dollar-Basis, selbst nach Ablauf der steuerfreien Haltefrist, reißen kein Portfolio aus den Angeln. Wer sich anschaut, wo in früheren Zyklen echtes Vermögen entstand, landet immer beim selben Muster: nicht bei etablierten Coins nach dem institutionellen Einstieg, sondern bei Presale-Projekten, die frühe Anleger vor dem Börsenlisting identifizierten und lange genug hielten.

Pepeto: Die Bitcoin Prognose wartet auf Morgan Stanley und Quartale, der Presale wartet nur noch auf das Listing

Morgan Stanley legt das institutionelle Fundament für Bitcoin, und die Bitcoin Prognose wird davon langfristig profitieren. Pepetos Exchange steht allerdings bereits, sie wartet nur noch auf das Binance-Listing, um ab Tag eins reales Volumen abzuwickeln. BTC braucht derweil noch Monate, um auch nur die 72.600-Dollar-Marke anzugreifen.

Auf PepetoSwap fallen keine Handelsgebühren an, weder auf Ethereum noch auf BNB Chain oder Solana. Die Cross-Chain Bridge transportiert Tokens zwischen diesen drei Netzwerken kostenlos, und ein automatischer Risikoscanner durchleuchtet jeden Smart Contract auf unsicheren Code, bevor eine Freigabe erfolgt. SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Presale-Start auditiert und verifiziert. Bisher flossen 8,74 Millionen Dollar in den Presale, obwohl der Fear and Greed Index bei 12 lag, also tief in extremer Angst, einem Niveau, bei dem die meisten Projekte nicht einmal eine einzige Einzahlung anziehen, was die tiefe Überzeugung der größten Wallets hinter Pepeto zeigt.

Der Mitgründer hat mit Pepe eine Bewertung von null auf 11 Milliarden Dollar aufgebaut, und ein erfahrener Binance-Entwickler verantwortet die Exchange-Architektur. Pepeto verbindet die virale Kraft, die Dogecoin groß machte, mit einer geprüften Exchange, die Morgan Stanleys ETF-Anlegern grundsätzlich verschlossen bleibt. Ein ETF bildet den BTC-Kurs nur ab, ohne dass Anleger je einen Token berühren. Bei Pepeto dagegen treibt jeder einzelne Trade die Nachfrage auf Protokollebene organisch nach oben.

Die steuerliche Haltefrist gemäß Paragraph 23 EStG beginnt am Tag des Presale-Kaufs. Wer jetzt einsteigt, folgt der Logik, die in jedem bisherigen Zyklus vor dem Listing zu den höchsten steuerfreien Renditen geführt hat, weil die Zwölf-Monate-Frist früh genug startete, um sämtliche Gewinne komplett ohne Einkommensteuer zu sichern.

Fazit

Morgan Stanleys MSBT gibt der Bitcoin Prognose den kräftigsten institutionellen Rückenwind seit den ersten ETF-Zulassungen, doch 47 Prozent Rendite über Quartale auf einer Billionen-Dollar-Basis reißen kein Portfolio um. Pepeto hat eine SolidProof-geprüfte Exchange fertiggestellt, die auf das Binance-Listing wartet, zwei Binance-Teammitglieder leiten die Entwicklung, und die steuerliche Haltefrist macht Gewinne nach zwölf Monaten steuerfrei. Die offizielle Pepeto-Seite akzeptiert noch Einträge zum aktuellen Presale-Preis. Wenn das Listing live geht, fällt dieser Preis weg, und wer dann nicht drin ist, hat die stärksten steuerfreien Chancen dieses Zyklus verpasst.

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Häufig gestellte Fragen

Welche Rolle spielt Morgan Stanleys ETF für die Bitcoin Prognose?

MSBT kostet nur 0,14 Prozent pro Jahr und öffnet 16.000 Beratern mit 6,2 Billionen Dollar Kundenvermögen den BTC-Markt. Trotz eines Q1-Verlusts von 23,8 Prozent schrumpfen die Rückgänge von Zyklus zu Zyklus. Pepeto ergänzt das mit einer Exchange, die ab dem Listing Token-Nachfrage erzeugt.

Warum greifen Investoren neben der Bitcoin Prognose auch zu Pepeto?

BTC bei 100.000 Dollar bringt 47 Prozent über Quartale. Pepeto bietet eine SolidProof-geprüfte Exchange vor dem Binance-Listing. Details stehen auf pepeto.io.