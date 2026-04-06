Die deutschen Börsen bleiben im Gegensatz zu den US-amerikanischen Handelsplätzen am Ostermontag (06. April) geschlossen. Dennoch lohnt es sich, bereits jetzt einen Blick auf die verkürzte Handelswoche zu riskieren.Der Dax beendete die Handelswoche vor Ostern oberhalb von 23.000 Punkten. Aus charttechnischer Sicht ist die Ausgangsposition für die neue Handelswoche gar nicht so schlecht. Nichtsdestotrotz dürfte der deutsche Leitindex mit Start ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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