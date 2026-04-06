Am Ölmarkt überlagern sich zum Wochenauftakt zwei gegenläufige Kräfte: neue Hoffnungen auf eine Waffenruhe und eine weitere Eskalationsdrohung aus Washington. WTI fiel am Montag zeitweise um 1,5 Prozent auf rund 109 Dollar je Barrel, Brent gab leicht auf rund 108 Dollar nach, nachdem beide Sorten in der Vorwoche noch kräftig gestiegen waren. Auslöser der Entspannung sind laufende Bemühungen um einen Waffenstillstand im Iran-Krieg. Gleichzeitig verschärfte Donald Trump den Ton und drohte Iran auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research