Einmal tief durchatmen: Das erste Quartal liegt hinter uns. Es waren drei Monate, die es in sich hatten - mit spürbaren Ausschlägen bei Aktien und noch ausgeprägteren Kapriolen bei Rohstoffen und Edelmetallen. Wer bislang an der Seitenlinie geblieben ist, hat sich am Aktienmarkt keinen Nachteil eingehandelt. Vielmehr zeigen die Marktbewegungen, dass 2026 ein Jahr wird, in dem Timing wieder stärker zählt als bloße Präsenz. Investitionsgrad und Liquidität bleiben dabei die entscheidenden Hebel. Analysen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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