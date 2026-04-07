Normalerweise bin ich ein strikter Verfechter von langfristigem Buy-and-Hold. Wir suchen uns solide, langweilig erscheinende Unternehmen mit robusten Bilanzen, kaufen sie und lassen den Zinseszins über Jahrzehnte seine Arbeit machen. Aber ab und zu müssen wir auch mal schauen, was am Markt gerade für Furore sorgt. Ein aktueller Blick auf die Auswertung von Onvista zeigt die Top-Aktien aus dem Prime All Share Index auf Sicht eines Jahres. Und was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer