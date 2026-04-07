Domat/Ems - Der Spezialchemiekonzern Ems-Chemie hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 zwar weniger umgesetzt, trotzte der schlechten Konjunktur aber mit vielen Neugeschäften. Die Prognose für das laufende Jahr wird bestätigt. In den Monaten Januar bis März sanken die Verkäufe bei Ems-Chemie um 6,6 Prozent auf 487 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Erwartungsgemäss schmälerte der starke Schweizer Franken die Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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