Nach der Rally die Chance? Warum diese Aktie vor dem nächsten Sprung stehen könnte

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Die Welt hat sich in den letzten Jahren radikal verändert.

Wir befinden uns mitten in einem neuen Zeitalter, in dem unbemannte Flugsysteme und modernste Verteidigungstechnologien über Sicherheit und Erfolg von Konflikten und Kriegen entscheiden. Volatus Aerospace steht hierbei, mit anderen Akteuren, mitten im Zentrum dieser globalen Transformation und liefert die Antworten sowie Lösungen auf die drängenden Fragen unserer Zeit. Wer die Nachrichten verfolgt, sieht fast täglich, wie wichtig der Schutz vor Bedrohungen aus der Luft geworden ist. Drohnen sind in modernen kriegerischen Auseinandersetzungen und Konflikten nicht mehr wegzudenken und stellen gleichzeitig eine enorme Gefahr dar, wenn man nicht über die richtige Abwehr verfügt. Volatus hat diese Zeichen der Zeit frühzeitig erkannt und sich als Partner für NATO-Staaten und industrielle Schwergewichte positioniert. Der aktuelle Blick auf die Bilanz und den Aktienkurs verrät uns, dass wir hier möglicherweise vor einer Investitionsgelegenheit stehen, die man nicht so einfach wegdiskutieren sollte.

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Zeitalter der Verteidigung

In der heutigen Zeit ist Verteidigung weit mehr als nur ein politisches Schlagwort. Es ist eine absolute Notwendigkeit geworden. Überall auf der Welt sehen wir, dass Drohnen die Art und Weise, wie Konflikte geführt werden, grundlegend revolutioniert und verändert haben. Sie sind klein, schwer zu entdecken, relativ preiswert und unglaublich effektiv. Genau hier setzt Volatus Aerospace an. Das Unternehmen bietet nicht nur intelligente Aufklärungssysteme, sondern auch die notwendige Technologie, um auf diese neuen Bedrohungen zu reagieren. Die Nachfrage nach souveräner Drohnentechnologie ist förmlich explodiert. Das liegt vor allem daran, dass Länder ihre Abhängigkeit von ausländischen Herstellern, insbesondere aus China, massiv reduzieren wollen. Volatus springt genau in diese Lücke rein und kleidet sie perfekt aus. Mit der Gründung der eigenen Innovations- und Fertigungsstätte in Mirabel, Quebec, hat das Unternehmen bereits einen Meilenstein gesetzt, denn hier entsteht echte Technologie-Revolution. Man fertigt solche Systeme, die den strengen Anforderungen der NATO entsprechen. Das ist ein großer Wettbewerbsvorteil, den kaum andere Unternehmen, in dieser Form vorweisen kann.

Finanzielle Rekorde und strategische Meilensteine

Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 wurden zuletzt veröffentlicht und untermauern die positive Entwicklung. Wir sprechen hier noch nicht über ein riesiges Unternehmen, aber was nicht ist, kann ja bekanntlich noch werden. Volatus Aerospace konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 26% steigern. Insgesamt wurden über 34,2 Millionen CAD erwirtschaftet, was bedeutet, dass die Wachstumsstrategie aufgeht. Besonders hervorzuheben ist der Bereich Verteidigung und Ausrüstung. Hier haben sich die Einnahmen auf über 16,2 Millionen CAD mehr als verdoppelt, aber in Zukunft könnte da ja noch mehr gehen…

Es ist interessant zu sehen, wie schnell das Unternehmen in den NATO-Märkten Fuß gefasst hat. Allein in Europa und Großbritannien wuchs der Umsatz um großartige 150%. Das ist ebenfalls kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit und technischer Präzision. Ein Highlight war der Abschluss eines NATO-Verteidigungsvertrags Ende letzten Jahres mit einem Volumen von bis zu 9 Millionen CAD. Solche Verträge sind nicht zum einen finanziell lukrativ, aber und das ist das Wichtigste: Sie wirken wie ein Ritterschlag für die gesamte Technologieplattform von Volatus. Und gleichzeitig sind sie auch Referenzen und Türöffner.

Hier das Video des 18. IIF zu Volatus Aerospace Inc. mit Glen Lynch, dem CEO. Es verdeutlicht, wohin die Reise gehen könnte.

Die Bilanz des Unternehmens wurde im letzten Jahr komplett auf ein neues Level gehoben. Zum Jahresende verfügte Volatus über einen Cash-Bestand von rund 41,1 Millionen CAD. Das ist ein gewaltiger Sprung im Vergleich zu den nur 1,5 Millionen CAD am Ende des Vorjahres. Damit kann man auch viel anfangen und größere Projekte angehen und stemmen. Auch das Gesamtvermögen ist um etwa 60 Prozent auf über 92,6 Millionen CAD angewachsen. Diese finanzielle Stärke gibt dem Management den nötigen Spielraum, um die ehrgeizigen Wachstumspläne weiter voranzutreiben. Das Unternehmen hat zudem die Fusion mit Drone Delivery Canada Corp. vollständig verdaut und profitiert nun von den Synergieeffekten. Man hat doppelte Strukturen abgebaut und die operative Schlagkraft erhöht. Das sieht man auch am bereinigten EBITDA, das sich deutlich verbessert hat. Volatus ist heute eine schlankere und stärkere Organisation als zuvor.

Technologische Überlegenheit und zivile Anwendungen

Neben dem boomenden Verteidigungsgeschäft darf man die kommerziellen Erfolge nicht vergessen. Volatus Aerospace ist mehr als nur ein Rüstungsunternehmen. In Nordamerika überwacht das Unternehmen über 100.000 Meilen an Stromleitungen für einen der größten Versorger des Kontinents. Bei der Überwachung von Pipelines wurden bereits über 75.000 Flugstunden absolviert. Das zeigt, wie tief die Technologie bereits in die kritische Infrastruktur integriert ist. Ein besonderer Clou ist die Genehmigung für Nachtflüge über lange Distanzen außerhalb der Sichtweite - das ist ein Alleinstellungsmerkmal in Kanada. Auch das Projekt Condor XL sorgt für Aufsehen. Diese Schwerlastdrohne wird künftig Lasten von bis zu 100 Kilogramm bewegen können. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von der Wiederaufforstung bis hin zur Versorgung von Offshore-Windparks. Volatus deckt also das gesamte Spektrum ab, von der präzisen Datenerfassung bis hin zur schweren Logistik. Diese Diversifizierung macht das Geschäftsmodell besonders krisenfest und zukunftssicher.

Die Aktie: Eine charttechnische Chance

Wenn wir uns den Chart anschauen, sehen wir eine Geschichte, die typisch für junge Wachstumsunternehmen ist. Nach einem fast unglaublichen Kursanstieg von 0,10 CAD auf fast 1,00 CAD kam es zu einer natürlichen Korrektur. Die Aktie ist danach in eine mehrmonatige Seitwärtsbewegung übergegangen, was für eine gesunde Konsolidierung spricht. Zuletzt gab es einen erneuten Versuch, das alte Hoch anzugreifen, als der Kurs wieder bei knapp 0,90 CAD notierte. Leider reichte die Kraft der Bullen noch nicht ganz aus, um den Ausbruch zu erzwingen. Aktuell finden wir die Aktie bei etwa 0,73 CAD wieder. Wer die Historie dieses Wertes kennt, weiß, dass solche Phasen der Ruhe oft die besten Kaufgelegenheiten waren. Es ist zwar durchaus möglich, dass der Kurs noch einmal das offene Gap knapp unter der Marke von 0,60 CAD anläuft. Dort befindet sich eine massive horizontale Unterstützung, die den Kurs in der Vergangenheit immer wieder aufgefangen hat.

nach der Seitwärtsphase könnte der Angriff aufs Alltimehigh erfolgen!

Für clevere Anleger bietet sich somit eventuell ein gestaffelter Einstieg an. Man könnte die erste Position auf dem aktuellen Niveau bei 0,73 CAD eröffnen und weitere Käufe planen, sollte der Kurs tatsächlich noch einmal in Richtung 0,60 CAD nachgeben. Von dieser starken Unterstützungszone aus könnte die Aktie dann genug Schwung holen, um das Allzeithoch nicht nur anzugreifen, sondern nachhaltig zu überwinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis sähe damit extrem attraktiv aus. Während das Unternehmen fundamental immer stärker wird, "bietet der Markt gerade einen Rabatt" auf den Aktienkurs an.

Fazit: Volatus Aerospace könnte für den großen Sprung bereit sein

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Volatus Aerospace hervorragend für die Zukunft aufgestellt ist. Das Unternehmen hat sich im Jahr 2025 als Plattform für unbemannte Systeme in Kanada und bei den NATO-Partnern etabliert. Die finanzielle Basis ist mit über 41 Millionen CAD an liquiden Mitteln so solide wie nie zuvor. Die Leidenschaft und das Engagement, mit denen das Team an der Spitze die Vision einer autonomen Luftfahrt vorantreibt, ist spürbar. Die Kombination aus einem boomenden Verteidigungssektor und stabilen zivilen Aufträgen macht Volatus zu einem spannenden Unternehmen und Investment in einem aufstrebenden Wachstumsmarkt. Auch wenn der Aktienkurs momentan eine Verschnaufpause einlegt, deuten alle Anzeichen darauf hin, dass dies lediglich die Ruhe vor dem nächsten großen Sturm ist. Volatus Aerospace bleibt zum jetzigen Zeitpunkt ein insgesamt positiv zu bewertendes Unternehmen, das durch technologische Innovation und kluge strategische Entscheidungen überzeugt. Wer nach einer Aktie sucht, die sowohl von der globalen Sicherheitslage als auch vom technologischen Fortschritt profitiert, sollte Volatus auf seiner Watchlist haben. Die aktuelle Konsolidierung könnte sich im Rückblick als ein guter Zeitpunkt für einen Einstieg erweisen, bevor die Aktie den Weg zu neuen Höchstständen antritt.

Interessenskonflikt

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