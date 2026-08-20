Die Bedeutung von Drohnen nimmt immer stärker zu. Der eigentliche Wert entsteht dabei zunehmend aus dem Zusammenspiel von Daten, Software und weiteren Diensten rund um ihren Einsatz. Eine moderne Drohnenarchitektur muss Flugobjekte erkennen, Signale auswerten, Informationen übertragen, Entscheidungen vorbereiten und bei Bedarf Gegenmaßnahmen einleiten. Während Volatus Aerospace Drohnensysteme, operative Dienstleistungen, Ausbildung und zunehmend Software verbindet, ist Hensoldt auf Sensorik und militärische Systemintegration spezialisiert. Als wichtiger Netzinfrastrukturanbieter kommt auch zunehmend die Deutsche Telekom ins Spiel. Alles in allem ein spannendes und zukunftsträchtiges Investmentthema für Anleger. Welche Aktie besitzt das größte Potenzial?
Enthaltene Werte: CA92865M1023,DE000HAG0005,DE0005557508Den vollständigen Artikel lesen ...
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