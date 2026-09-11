Die geopolitischen Verwerfungen ordnen den Verteidigungssektor neu. Was lange wie ein Szenario aus einem Film wirkte, ist längst Realität. Immer häufiger werden Drohnen über kritischer Infrastruktur, Flughäfen und militärischen Einrichtungen gesichtet. Das verdeutlicht die Bedeutung leistungsfähiger Drohnenabwehrsysteme. Volatus Aerospace ist eines der hochspezialisierten Defence-Tech-Unternehmen, die ein komplettes Ökosystem in der Schlüsselbranche anbieten. Der jüngste Großauftrag der kanadischen Regierung untermauert eindrucksvoll die Geschäftspotenziale. Zeitgleich sitzen etablierte Branchenriesen wie Rheinmetall auf Rekord-Auftragsbüchern, doch die Kurse korrigieren weiter. Die entscheidende Frage ist zunehmend, aus welchen Bereichen das Wachstum stammt und wie sich Margen entwickeln. Über einen strategischen Zukauf setzt der Traditions-Motorenbauer Deutz nun auch auf den Verteidigungssektor. Der Börse gefällt das. Welche Aktie hebt als Nächstes ab?Den vollständigen Artikel lesen ...
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