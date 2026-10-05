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zukunftsbilanzen.de
05.10.2026 06:46 Uhr
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Depot-Booster gesucht? So stehen die Chancen bei Deutz, TKMS und dem Gold-Player DRC Gold!

Es knistert an den Börsen und viele befürchten schon die Vorboten eines Crashs, aber noch ist es nicht so weit, denn die Investoren suchen ständig nach neuen Chancen an den Märkten. Manchmal liegen die besten Gelegenheiten direkt vor unseren Augen. Andere Male muss man tiefer graben. Genau das haben wir heute für Sie gerne getan. Wir blicken auf drei spannende Unternehmen. Da ist zum einen Deutz. Der Konzern versucht sich neu zu erfinden und möchte jetzt auch bei den alternativen Antrieben mitmischen. Wir tauchen danach ab in die Gewässer von TKMS, wo Rüstungsfantasien für die Marine die Kurse hin und her treiben. Ganz zum Schluss widmen wir uns DRC Gold. Dort könnte sich im Schatten der großen Minenbetreiber etwas Großes auftun. Diese drei Werte könnten Ihrem Depot den entscheidenden Kick geben. Es kommt, wie so oft im Leben, auf das richtige Timing und auch ein Quäntchen Glück an. Lesen Sie weiter und entdecken Sie die Details.

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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