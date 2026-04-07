Viele Versicherte sind mit ihrer Basisrente (auch Rürup-Rente genannt) unzufrieden. Hohe Kosten und eine geringe Flexibilität führen dazu, dass mancher aus dieser Form der Altersvorsorge aussteigen will. Doch das ist nicht so einfach. Denn eine Kündigung ist bei einer Basisrente nicht vorgesehen. Eingezahltes Geld sitzt fest - und wird nach Erreichen des Rentenalters auch nur in kleinen monatlichen Häppchen ausgezahlt. Es sei denn, man greift zu einem Widerruf. Das ist immer dann möglich, wenn die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Roland Klaus