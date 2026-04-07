BMW will im August in seinem Stammwerk in München mit der Serienproduktion der vollelektrischen Limousine i3 starten, dem zweiten Modell auf Basis der Plattform Neue Klasse. Dafür wurde die Autofabrik, in der ab 2027 ausschließlich Elektroautos gebaut werden sollen, umfassend umgebaut. Mit dem i3 nimmt BMW bald ein neues Modell in Sortiment auf, das man nicht mit dem Ur-i3 mit seinem futuristischen Kompaktwagen-Design und der Carbon-Bauweise verwechseln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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