FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SHEFFIELD RESOURCES LTD 28H AU000000SFX6
AB/FROM ONWARDS 07.04.2026 08:17 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SHEFFIELD RESOURCES LTD 28H AU000000SFX6
AB/FROM ONWARDS 07.04.2026 08:17 CET
© 2026 Xetra Newsboard