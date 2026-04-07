Ich möchte dich noch einmal auf die starken Handelsumsätze der Wiener Börse im ersten Quartal 2026 hinweisen: 26,58 Milliarden Euro (beinhaltet Aktien und strukturierte Produkte) sind schon beachtlich. Im Vergleichsquartal im Jahr 2013 waren es nur 9,85 Milliarden Euro, das ist fast tote Hose. Und 2024 gab es schwache 14,49 Milliarden Euro. Ok, 2007, vor Ausbruch der Finanzkrise, wurden 48,70 Milliarden Euro gehandelt. Aber das ist doch ein schönes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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