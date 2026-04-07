Das Bild der SAP-Aktie bleibt aus charttechnischer Sicht kritisch einzustufen. Erst heute sowie in der Vorwoche wurde hierbei der Widerstand bei 149,36 € bestätigt, sodass weiterhin die Möglichkeit einer sich weiter ausbauenden Kursschwäche im Raum steht. Einzig die über Jahrzehnte ausgebildete Saisonalität widerspricht dieser Annahme. Schauen wir daher im Nachgang wieder auf die Details rund um mögliche Trigger-Punkte. Die Bullen im April Die Aktionäre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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