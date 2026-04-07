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Dow Jones News
07.04.2026 17:15 Uhr
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PTA-News: bet-at-home.com AG: bet-at-home.com AG aktualisiert Zeitplan für Veröffentlichung des Konzernfinanzberichts 2025

DJ PTA-News: bet-at-home.com AG: bet-at-home.com AG aktualisiert Zeitplan für Veröffentlichung des Konzernfinanzberichts 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

bet-at-home.com AG: bet-at-home.com AG aktualisiert Zeitplan für Veröffentlichung des Konzernfinanzberichts 2025

Düsseldorf (pta000/07.04.2026/16:40 UTC+2)

Corporate News

bet-at-home.com AG aktualisiert Zeitplan für Veröffentlichung des Konzernfinanzberichts 2025

Düsseldorf, 07. April 2026.

Die bet-at-home.com AG verschiebt die ursprünglich für den 07.04.2026 vorgesehene Veröffentlichung des Konzernfinanzberichts sowie des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025. Die Verschiebung erfolgt aufgrund noch andauernder Arbeiten im Rahmen des laufenden technischen Herstellungsprozesses und wird voraussichtlich nur wenige Tage betragen. Ein aktualisierter Veröffentlichungstermin wird kurzfristig bekannt gegeben (derzeit wird der 14.04.2026 angestrebt). Die Verschiebung steht nicht im Zusammenhang mit der operativen Entwicklung der Gesellschaft.

Kontakt

Investor Relations

ir@bet-at-home.com

+49 211 545 598 77

www.bet-at-home.ag

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      bet-at-home.com AG 
           Tersteegenstrasse 30 
           40474 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Claus Retschitzegger 
Tel.:         +49 211 545 598 77 
E-Mail:        ir@bet-at-home.com 
Website:       www.bet-at-home.com 
ISIN(s):       DE000A0DNAY5 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1775572800877 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 10:40 ET (14:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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