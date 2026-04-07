DJ PTA-News: bet-at-home.com AG: bet-at-home.com AG aktualisiert Zeitplan für Veröffentlichung des Konzernfinanzberichts 2025
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
bet-at-home.com AG: bet-at-home.com AG aktualisiert Zeitplan für Veröffentlichung des Konzernfinanzberichts 2025
Düsseldorf (pta000/07.04.2026/16:40 UTC+2)
Corporate News
bet-at-home.com AG aktualisiert Zeitplan für Veröffentlichung des Konzernfinanzberichts 2025
Düsseldorf, 07. April 2026.
Die bet-at-home.com AG verschiebt die ursprünglich für den 07.04.2026 vorgesehene Veröffentlichung des Konzernfinanzberichts sowie des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025. Die Verschiebung erfolgt aufgrund noch andauernder Arbeiten im Rahmen des laufenden technischen Herstellungsprozesses und wird voraussichtlich nur wenige Tage betragen. Ein aktualisierter Veröffentlichungstermin wird kurzfristig bekannt gegeben (derzeit wird der 14.04.2026 angestrebt). Die Verschiebung steht nicht im Zusammenhang mit der operativen Entwicklung der Gesellschaft.
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April 07, 2026 10:40 ET (14:40 GMT)