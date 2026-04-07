Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag kurz vor Ablauf des Ultimatums von Präsident Donald Trump an den Iran kaum bewegt und ohne klare Richtung geschlossen. Der Dow Jones verlor am Ende 0,2 Prozent auf 46.584,46 Punkte. Der S&P 500 legte leicht um 0,1 Prozent auf 6.616,85 Zähler zu. Der Nasdaq 100 minimal im Plus bei 24.202,37 Punkten aus dem Handel. Zwischenzeitlich notierten die Indizes deutlicher im Minus.Nur wenige Stunden vor Fristende verschärfte Trump den Ton gegenüber Teheran erneut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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