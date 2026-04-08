Derzeit bietet sich eine spannende Einstiegschance bei diesem Drohnen-Geheimtipp: NEO Battery Materials. Im aktuellen Börsenbeben hat die Aktie des Spezialisten für Batterien für Drohnen, Roboter und Elektromobilität über 20 % an Wert verloren. Dabei zeigt der Krieg im Nahen Osten erneut, dass Drohnen die Zukunft gehört. Die in Südkorea hergestellten Batterien haben in Praxistests gezeigt, dass sie die Flugzeit verdoppeln. Zudem punkten sie bei der Ladegeschwindigkeit. Im jüngsten Interview erläutert das Unternehmen, woran das liegt. Außerdem gibt es eine neue Erfolgsmeldung. Gemeinsam mit dem südkoreanischen Militär werden die NEO-Produkte weiterentwickelt. Und dies an einer der wohl kritischsten Grenzen der Welt. Da kann es eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis die Aktie wieder durchstartet.Den vollständigen Artikel lesen ...
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