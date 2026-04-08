© Foto: Nikolas Kokovlis - NurPhotoNach der Mega-Rallye wächst die Skepsis: Bank of America stuft Carvana herab. Steigende Spritpreise, Margendruck und neue Konkurrenz stellen die jüngste Kursschwäche in ein noch düstereres Licht.Die Carvana-Aktie hat in den vergangenen Jahren eine spektakuläre Aufholjagd hingelegt, doch nun wird der Ton an der Wall Street vorsichtiger. So hat die Bank of America die Einstufung für den Online-Gebrauchtwagenhändler von "Buy" auf "Neutral" gesenkt und das Kursziel von 400 auf 360 US-Dollar reduziert. Aus Sicht des Analysten Michael McGovern hat sich das Chancen-Risiko-Verhältnis kurzfristig spürbar verändert. Zwar bescheinigt er dem Management weiterhin eine starke operative Umsetzung und ein …Den vollständigen Artikel lesen
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