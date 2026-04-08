* CRB Rohstoff Index bricht nach oben aus
* Gold-Preisbänder-Indikator gibt Kaufsignal
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* Gold-Preisbänder-Indikator gibt Kaufsignal
Liebe Leser,
unsere Analysen weisen schon seit mehreren Monaten auf den Beginn der nächsten Rohstoffhausse hin. Das Geschehen im Nahen Osten stellt lediglich eine zusätzliche Verstärkung der Triebkräfte steigender Rohstoffpreise dar.
Dazu passend ist vorige Woche unsere aktuelle Themenschwerpunkt-Ausgabe "Rohstoffmärkte - Rohstoffinvestments für inflationäre Zeiten" erschienen. Darin geben wir Ihnen einen Überblick über 16 der wichtigsten Rohstoffe, von landwirtschaftlichen Produkten über Industriemetalle bis hin zu klassischen Energieträgern.
© 2026 Claus Vogt