Voestalpine-CEO Herbert Eibensteiner gab sich heute im Klub der Wirtschaftspublizisten trotz der geopolitischen Brandherde erstaunlich entspannt. "Managebare Dinge wie die laufende Restrukturierung und der Organisationsumbau" werden umgesetzt, "wir haben auch eine sehr robuste Strategie". Außerdem ist es "die Aufgabe der Manager die Unternehmen durch schwierige Zeiten zu führen", meinte Herbert. Politische Forderungen hatte er auch im Gepäck. "Wir ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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