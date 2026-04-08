Deutsche Kommunen kämpfen mit Haushaltsdefiziten und erhöhen zunehmend die Gewerbesteuer, um sich finanziell zu stabilisieren. Der Bund plant zudem einen höheren Mindesthebesatz, was die Wettbewerbsfähigkeit von KMU belastet.
Um drohende Defizite in zweistelliger Milliardenhöhe zu stopfen, greifen sie zum vermeintlich einfachsten Mittel: der Anhebung der Gewerbesteuer-Hebesätze, wie Ad-hoc-News berichtet. Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bedeutet das eine direkte und spürbare Mehrbelastung. In einer Phase, die die Bundesregierung als konjunkturelle Stabilisierung deklariert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Um drohende Defizite in zweistelliger Milliardenhöhe zu stopfen, greifen sie zum vermeintlich einfachsten Mittel: der Anhebung der Gewerbesteuer-Hebesätze, wie Ad-hoc-News berichtet. Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bedeutet das eine direkte und spürbare Mehrbelastung. In einer Phase, die die Bundesregierung als konjunkturelle Stabilisierung deklariert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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