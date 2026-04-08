Im Zuge der allgemeinen Markterholung am Mittwoch verzeichnen auch die Anteile des Softwarekonzerns SAP deutliche Zuwächse. Nach einer langanhaltenden Schwächephase kletterte die Aktie um rund 5 % nach oben. Getrieben durch die geopolitische Entspannung zwischen den USA und dem Iran erreicht der Titel damit den höchsten Stand seit gut zwei Wochen. Dennoch mahnen Marktbeobachter zur Vorsicht: Charttechnisch wird der Anstieg derzeit lediglich als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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