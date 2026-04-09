Oberbank-Boss Franz Gasselsberger ist nie um eine Ansage verlegen. Auch zum Abschied - er geht mit Jahresende in Pension - mahnt er ein:Das Klima für Börsengänge muss einfach besser werden!Er erinnert sich zurück: Als die Oberbank AG 1986 den Sprung an die Börse wagte, gab es in Wien zehn IPOs. In den vergangenen Jahren steht hier lediglich das Telekom-Spin-off Euro Telesites AG zu Buche. Klar, 1986 stand noch im Zeichen einer Privatisierungswelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer