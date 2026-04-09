Leute, schaltet die Nachrichten ab. Wenn man sich die aktuellen Schlagzeilen zum Konflikt im Iran ansieht, könnte man meinen, morgen geht die Welt unter. Die Medien lieben Panik. Panik bringt Klicks, Panik verkauft Zeitungen. Aber Panik ist der absolute Todfeind deines Depots. Ich sitze hier in meinem neuen Apartment in New York, unser Baby liegt neben mir in seiner Krippe und beobachte das hysterische Treiben an der Wall Street. Sobald die Spannungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer