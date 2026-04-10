Nachdem der Kurs der SAP-Aktie in den vergangenen 14 Monaten deutlich unter Druck geraten ist und rund -50% an Wert verloren hat, rückt der DAX-Konzern wieder verstärkt in den Fokus. Die anhaltende Schwäche belastet das Chartbild, während wichtige Unterstützungen nun getestet werden. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur SAP-Aktie Der Kurs der SAP-Aktie hat gestern den tiefsten Stand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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