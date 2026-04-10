Künstliche Intelligenz verändert Branchen weltweit, und Scale-ups suchen nach den richtigen Ökosystemen, um ihr Wachstum zu beschleunigen. Unter den vielen globalen Zentren entwickelt sich die Schweiz rasch zu einer Startrampe für KI-Innovationen, da sie erstklassige Forschung, Deep-Tech-Kompetenz und eine starke Nachfrage aus der Industrie vereint. In diesem Interview erklärt Anna Hakobyan, AI Lead bei Kickstart Innovation, warum die Schweiz zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab