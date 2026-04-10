Die SAP-Aktie bleibt trotz eines milliardenschweren Aktienrückkaufprogramms unter Druck und markiert ein neues 52-Wochen-Tief. Hauptbelastung sind indirekte Effekte durch US-Zölle, die Kunden zu Einsparungen bei IT- und Cloud-Investitionen zwingen könnten. Während SAP strategisch mit der Reltio-Übernahme auf KI setzt und operativ wächst, warten Investoren gespannt auf die Quartalszahlen als entscheidenden Impuls.Aktienrückkauf verpufft - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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