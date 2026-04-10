Der zunehmende regulatorische Druck im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit zwingt mittelständische Unternehmen zu einer strategischen Neuausrichtung. Verschärfte EU-Vorgaben und neue Anforderungen an den Umgang mit sensiblen Daten erhöhen die Komplexität für viele Betriebe deutlich.
Im Fokus stehen unter anderem neue regulatorische Entwicklungen wie der BSI C5:2026-Katalog sowie das EU-KI-Gesetz, das ab August vollständig anwendbar sein soll. Für Unternehmen bedeutet dies, dass insbesondere bei der Nutzung von KI-Anwendungen und beim Zugriff auf Kundensysteme strengere Prüf- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Im Fokus stehen unter anderem neue regulatorische Entwicklungen wie der BSI C5:2026-Katalog sowie das EU-KI-Gesetz, das ab August vollständig anwendbar sein soll. Für Unternehmen bedeutet dies, dass insbesondere bei der Nutzung von KI-Anwendungen und beim Zugriff auf Kundensysteme strengere Prüf- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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