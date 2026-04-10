Was für ein Aufreger: Im Übernahmepoker um die Addiko Bank AG sitzt nun plötzlich auch die Raiffeisen Bank International (RBI) mit am Tisch - und offenbar hat sie mit der serbischen Alta Group, bekannt aus früheren eigenen Übernahmeversuchen, gleich einen strategischen Partner an ihrer Seite. Ob der Einsatz, den CEO Johann Strobl in den Pot legt, für eine erfolgreiche Übernahme reicht, ist allerdings offen. Die slowenische NLB hat jedenfalls umgehend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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