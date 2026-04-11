© Foto: Peter Power - The Canadian PressBank of America dreht das Votum für Canadian National auf Kaufen - nach Jahren verfehlter Ziele. Die Aktie notiert mit ungewöhnlichem Abschlag zur Branche. Was steckt hinter dem Stimmungsumschwung?Drei Prozent mehr Frachtvolumen im laufenden Quartal, ein neuer Betriebschef, der die Kennzahlen nach oben dreht - und eine Aktie, die gegenüber der Peer-Group mit einem ungewöhnlich hohen Abschlag notiert: Bank of America hat Canadian National Railway (CNI) von Neutral auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 117 auf 122 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent zum aktuellen Kurs von gut 107 Dollar. Der Sinneswandel der US-Bank kommt nicht aus dem Nichts. …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE