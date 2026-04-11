Auf der Suche nach spannenden Value-Aktien lohnt sich immer ein Blick auf das sogenannte "Smart Money" - also die Insider. Wie der legendäre Investor Peter Lynch schon so treffend sagte: "Insider verkaufen ihre Aktien aus den verschiedensten Gründen, aber sie kaufen nur aus einem einzigen Grund: Sie glauben, dass der Kurs steigen wird." Vorstände und Aufsichtsräte kennen ihre Unternehmen bis ins kleinste Detail. Wenn sie ihr privates, hart verdientes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer