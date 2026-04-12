Wird es für den Dax die Woche der Wahrheit? Zentrales Thema dürfte der Iran-Krieg bzw. die Verhandlungen über sein Ende sein. Die Aktienmärkte werden zunächst zu Wochenbeginn die Entwicklungen des Wochenendes einpreisen.Der Dax verpasste es, die letzte Handelswoche oberhalb von 24.000 Punkten abzuschließen. Dementsprechend geht der deutsche Leitindex aus charttechnischer Sicht mit einer kleinen Hypothek in die neue Handelswoche. Im bullischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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