Die Friedensgespräche zwischen den USA und Iran sind am Nuklearstreit gescheitert. US-Vizepräsident JD Vance sagte nach 21-stündigen Verhandlungen in Islamabad, Teheran habe sich nicht dazu bereit erklärt, verbindlich auf die Entwicklung von Atomwaffen zu verzichten. Damit sei kein Fortschritt erzielt worden. Iranische Staatsmedien machten im Gegenzug "unangemessene Forderungen" der USA verantwortlich - sowohl in der Atomfrage als auch mit Blick auf die Straße von Hormus. Weitere Gespräche sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Feingold Research