DAX: Bullisches Momentum nur bei dynamischem Ausbruch!

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 16 - 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Der DAX aktuell zeigt sich nach einer starken Vorwoche zunehmend angeschlagen. Trotz neuer Jahreshochs mehren sich die Anzeichen für eine kurzfristige Schwächephase. Unsere DAX Prognose für die neue Woche analysiert die wichtigsten Unterstützungen, Widerstände sowie mögliche Szenarien.

? Key Takeaways - DAX Prognose

?? Trend: Seitwärts bis leicht abwärts - steigende Risiken im Markt

Seitwärts bis leicht abwärts - steigende Risiken im Markt ?? Bullisch erst über: 24.375 Punkte (Tagesschluss entscheidend)

24.375 Punkte (Tagesschluss entscheidend) ?? Kritische Unterstützung: 23.600 Punkte - darunter erhöht sich der Verkaufsdruck

23.600 Punkte - darunter erhöht sich der Verkaufsdruck ?? Short-Szenario wahrscheinlicher: 55 - vs. 45 - Long

55 - vs. 45 - Long ?? Makrolage belastet: Inflation steigt, Insolvenzen auf 20-Jahres-Hoch

?? Fazit: Der DAX aktuell bleibt anfällig - entscheidend wird sein, ob die Bullen wichtige Marken zurückerobern können oder sich die Abwärtsbewegung fortsetzt.

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX - DAX CFD : DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 12.04.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading - DAX Handelsideen - DAX Prognose - Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

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