Der Aktienkurs des Energieunternehmens Woodside Energy hat sich unter dem Strich in der vergangenen Handelswoche auf hohem Niveau gehalten. Vom Wochentief bei 19,02 Euro konnte sich die Aktie bis auf fast 20,00 Euro zum Handelsschluss bei Tradegate am Freitag erholen. Diese positive Kursbewegung unterstreicht die derzeit stabile Lage des Papiers, das nach einem dynamischen Aufwärtstrend nun in eine Konsolidierungsphase auf hohem Niveau übergegangen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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