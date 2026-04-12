Analyse der Performance, Analystenmeinungen und TrefferquoteDie Aktie von SUSS MicroTec (ISIN: DE000A1K0235) hat in der vergangenen Woche einen bemerkenswerten Kursanstieg verzeichnet: Mit einem Plus von 20,45 Prozent war das Unternehmen aus Garching der stärkste Performer sowohl im TecDAX als auch im SDAX. Zum Handelsende am Freitag lag der Aktienkurs bei 60,95 Euro. Das Wochenhoch wurde im Tagesverlauf auf dem Handelsplatz Xetra mit 61,85 Euro ...

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