Überblick zu Performance, Analystenmeinungen und TrefferquoteSiemens Energy ISIN: DE000ENER6Y0 hat in Kalenderwoche 15 eine bemerkenswerte Performance gezeigt. Im Wochenverlauf konnte die Aktie um 11,70 Prozent zulegen und war damit der Top-Performer im DAX. Am Handelsende am Freitag notierte das Papier bei 167,22 Euro, das Wochenhoch wurde im Tagesverlauf mit 170,18 Euro am Handelsplatz Xetra erreicht.StatusAktuell ist die Siemens Energy Aktie keine ...

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