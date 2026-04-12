Am 03. April haben wir in den RuMaS Trading-Tipps auf eine spannende Gelegenheit bei Plug Power aufmerksam gemacht - und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Innerhalb weniger Tage verzeichnete die Aktie ein Plus von maximal fast 15 Prozent. Dieser Trading-Tipp hat sich somit schnell und deutlich ausgezahlt.Besonders hervorzuheben ist, dass unsere Abonnenten nicht nur konkrete Angaben zu Einstiegskurs, Stoppkurs und Kursziel erhalten, sondern auch ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.