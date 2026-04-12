Am 03. April haben wir in den RuMaS Trading-Tipps auf eine spannende Gelegenheit bei Plug Power aufmerksam gemacht - und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Innerhalb weniger Tage verzeichnete die Aktie ein Plus von maximal fast 15 Prozent. Dieser Trading-Tipp hat sich somit schnell und deutlich ausgezahlt.Besonders hervorzuheben ist, dass unsere Abonnenten nicht nur konkrete Angaben zu Einstiegskurs, Stoppkurs und Kursziel erhalten, sondern auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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