Am 29. März haben wir in den RuMaS Trading-Tipps auf eine spannende Gelegenheit bei Gold Fields hingewiesen - und das Resultat spricht für sich: Mit einem Spitzengewinn von 20,70 Prozent hat sich dieser Tipp als äußerst lohnend erwiesen. Unsere Abonnenten profitieren dabei nicht nur von konkreten Angaben zu Einstiegskurs, Stoppkurs und Kursziel, sondern erhalten auch nachvollziehbare und fundierte Gründe, warum gerade jetzt ein günstiger Einstiegszeitpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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