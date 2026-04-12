Am 29. März haben wir in den RuMaS Trading-Tipps auf eine spannende Gelegenheit hingewiesen - das Ergebnis spricht für sich! Mit satten 13 Prozent Plus hat sich dieser Tipp mehr als ausgezahlt. Doch das Beste daran? Wir präsentieren unseren Abonnenten nicht einfach einen Einstiegskurs, Stoppkurs und Kursziel, sondern liefern fundierte Gründe, warum gerade jetzt ein guter Einstiegspunkt ist. So spannend war unser Hinweis damals:Der Hersteller von ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.