Niemand kann mit Sicherheit vorhersagen, wie sich die Börsen zu Beginn der Woche entwickeln werden. Die ersten Hinweise liefert traditionell die Eröffnung der asiatischen Märkte. Im Rahmen der RuMaS Trading-Tipps haben wir vier Aktien ausgewählt, die auch in einem schwachen Börsenumfeld das Potenzial besitzen, eine positive Entwicklung zu zeigen.Aktie 1 hat im ersten Quartal 2026 das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte erzielt. Dies spiegelt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.