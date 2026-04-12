Niemand kann mit Sicherheit vorhersagen, wie sich die Börsen zu Beginn der Woche entwickeln werden. Die ersten Hinweise liefert traditionell die Eröffnung der asiatischen Märkte. Im Rahmen der RuMaS Trading-Tipps haben wir vier Aktien ausgewählt, die auch in einem schwachen Börsenumfeld das Potenzial besitzen, eine positive Entwicklung zu zeigen.Aktie 1 hat im ersten Quartal 2026 das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte erzielt. Dies spiegelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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