Im aktuellen Börsenumfeld, das von schnellen Kursbewegungen und neuen Chancen geprägt ist, richten viele aktive Anleger ihren Blick auf Aktien, die von Experten besonders positiv beurteilt werden. Bei der heute im RuMaS Express-Service besprochenen Aktie könnte die Stimmung unter den Analysten kaum besser sein. Fünf Kaufempfehlungen und lediglich eine Halteempfehlung zeigen deutlich, dass das Vertrauen in die künftige Entwicklung der Aktie groß ist. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.