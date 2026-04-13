© Foto: Bernd Weißbrod/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 11:00 Uhr, Deutschland: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden 13:00 Uhr, Portugal: EDP Renovaveis, Hauptversammlung 13:30 Uhr, USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen 22:30 Uhr, USA: Goodyear, Hauptversammlung Deutschland: Mercedes-Benz, Pre-Close Call Q1/26 Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln! …Den vollständigen Artikel lesen
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