Die Dividendensaison nimmt immer weiter Fahrt auf. Mit diesen Aktien sichern sich Anleger jetzt bis zu 16,4 Prozent Dividendenrendite in der kommenden Woche. Unter anderem dabei: Mercedes-Benz. Die Dividendensaison läuft und Anleger bekommen immer mehr Ausschüttungen gezahlt. Doch es haben nur diejenigen einen Anspruch auf die Zahlung, die die richtigen Aktien auch zum jeweiligen Ex-Tag halten. In der kommenden Woche haben einige spannende Werte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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