Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Stellungnahme
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR
Zürich, 13. April 2026 - Swiss Re hat heute ihren Financial Condition Report 2025 für die Swiss Re Gruppe und ihre beaufsichtigten Rück-/Versicherungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz für die am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Berichtsperiode veröffentlicht.
Der Bericht enthält Informationen über den Swiss Solvency Test (SST-Quoten) sowie die Finanzlage der Swiss Re Gruppe und der in der Schweiz beaufsichtigten Rück-/Versicherungsunternehmen Swiss Reinsurance Company AG, Swiss Re Nexus Reinsurance Company AG und Swiss Re International SE, Luxembourg, Zurich Branch. Die Veröffentlichung dieses Berichts erfolgt auf der Grundlage der aufsichtsrechtlichen Vorschrift gemäss Versicherungsaufsichtsverordnung.
Der Financial Condition Report 2025 ist auf der Swiss Re Website zum Download verfügbar: swissre.com/FCR2025.
Finanzkalender
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6. August 2026: Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2026
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26. Februar 2027: Ergebnisse des Gesamtjahres 2026
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Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen
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2306808 13.04.2026 CET/CEST