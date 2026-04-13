© Foto: ChatGPTAuch in die neue Handelswoche startet die SAP-Aktie mit Verlusten. Aus charttechnischer Perspektive ist ein Ende des Crashs noch nicht abzusehen. Iran-Konflikt belastet: SAP verliert erneut an Boden Die Verlustserie der SAP-Aktie reißt nicht ab. Nachdem die Anteile allein in der vergangenen Woche knapp 7 Prozent an Wert eingebüßt haben, belaufen sich die Abgaben seit dem Jahreswechsel bereits auf 33 Prozent. Angesichts der anhaltenden KI-Panik in der Softwarebranche verpasste es SAP, an der Gesamtmarkterholung nach der zwischenzeitlichen Entspannung im Iran-Konflikt teilzuhaben. Am Montagmorgen wurde das Papier erneut mit Verlusten gehandelt, nachdem die Friedensverhandlungen in Islamabad …Den vollständigen Artikel lesen
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