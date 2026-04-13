Am vergangenen Mittwoch, als die Aktienmärkte durch die Entspannung im Iran-Konflikt einen Freudensprung hinlegen, veröffentlichte Cenit die finalen Zahlen für das Jahr 2025. Obwohl es keine relevanten Abweichungen zu den bereits vorab veröffentlichten Daten gab, konnte der Anteilschein von Cenit zwischenzeitlich so deutlicher zulegen. Trotzdem ist der Titel mit einem aktuellen Kursniveau um 6,30 Euro noch ein großes Stück vom Kursziel der GBC-Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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