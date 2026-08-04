Original-Research: CENIT AG - von Montega AG



04.08.2026 / 14:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu CENIT AG Unternehmen: CENIT AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.08.2026 Kursziel: 14,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Stabiles Q2, Kapitalerhöhung gestartet



CENIT hat den Halbjahresfinanzbericht 2026 veröffentlicht und den Start der Kapitalerhöhung zur Finanzierung der ISR-Vollübernahme verkündet. Trotz vorhandener Einmalkosten untermauert das Q2 wie auch das erste Halbjahr insgesamt den eingeschlagenen Profitabilitätspfad.



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Leichtes Umsatzwachstum im ersten Halbjahr: Der Umsatz blieb im zweiten Quartal mit 52,2 Mio. EUR nahezu unverändert (Vj.: 52,2 Mio. EUR), im Halbjahr stieg er auf 104,7 Mio. EUR (+0,9% yoy). Getragen wurde das Wachstum erneut von Beratung und Services (+3,6% yoy auf 45,5 Mio. EUR) sowie der eigenen Software (+2,8% yoy auf 9,8 Mio. EUR), während die Fremdsoftware-Erlöse leicht rückläufig waren (-1,9% yoy auf 49,2 Mio. EUR).



Sichtbarer Restrukturierungserfolg trotz Einmaleffekten: Das EBITDA blieb im zweiten Quartal mit 3,5 Mio. EUR nahezu stabil (Vj.: 3,6 Mio. EUR), wobei beide Quartale durch Einmaleffekte belastet waren. Bereinigt um organisatorische Anpassungskosten in 2026 sowie Restrukturierungskosten des 'Projekt Performance' i.H.v. 0,5 Mio. EUR im Vorjahr, dürfte sich das Ergebnis operativ verbessert haben. Im Halbjahresvergleich schlägt sich der Erfolg der 2025 abgeschlossenen Restrukturierung deutlich nieder, das EBITDA sprang auf 8,5 Mio. EUR (Vj.: 1,2 Mio. EUR).



Kapitalerhöhung finanziert Vollübernahme der ISR: CENIT hat die Übernahme der verbliebenen Minderheitsanteile der ISR sowie eine zugehörige Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Finanzierung angekündigt. Die ursprüngliche 74,9%-Beteiligung hatte CENIT 2022 für einen Kaufpreis von 27,9 Mio. EUR erworben. Für die verbleibenden Anteile bestanden wechselseitige Put-/Call-Optionen mit Ausübungszeiträumen von 2026-2029 (Put) bzw. 2029-2032 (Call), die nun ausgeübt wurden. Die ISR ist CENITs profitablste Tochtergesellschaft und erzielte 2025 einen Jahresüberschuss von 3,5 Mio. EUR. Auf Basis des ursprünglichen Kaufpreises sowie der Gewinnentwicklung seit Konzernzugehörigkeit (JÜ 2023: 2,8 Mio. EUR) erwarten wir einen Kaufpreis von rund 12 Mio. EUR. Dieser dürfte nahezu vollständig über die Erlöse aus der Kapitalerhöhung abgedeckt werden. Bei einer Ausgabe von 1,7 Mio. Aktien (Verhältnis: 5:1) und einem Bezugspreis von 6,50 EUR liegt der Bruttoemissionserlös bei 10,9 Mio. EUR. Durch die Verpflichtung von PRIMEPULSE, sämtliche nicht bezogenen Aktien zu übernehmen, gilt die Durchführung als gesichert. Aus der Maßnahme erwarten wir einen leicht negativen EPS-Effekt, wobei die höhere Aktienanzahl zu einem Großteil durch die reduzierten Minderheiten kompensiert wird. So entfielen u.E. 2025 noch 0,9 Mio. EUR des Konzerngewinns auf die Minderheitengesellschafter der ISR. Darüber hinaus schafft die Übernahme weitere strategische Freiheiten bei der Bündelung der gesamten EIM-Aktivitäten in der ISR.



Fazit: Das Geschäft entwickelte sich operativ im Rahmen unserer Erwartungen. Die durch die Kapitalerhöhung entstehende Verwässerung dürfte durch den Wegfall der Minderheiten und den vollständigen Ergebnisbeitrag der ISR zu einem großen Teil kompensiert werden. Wir bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 14,00 EUR.







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