EQS-News: CENIT AG
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Stuttgart, 31. Juli 2026 - Der CENIT Konzern setzt den Trend aus dem ersten Quartal 2026 fort und macht Fortschritte bei der operativen Transformation. Im ersten Halbjahr 2026 wurde dies sichtbar durch eine Verbesserung der operativen Profitabilität.
Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach sechs Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 104.657 TEUR (Vj. 103.705 TEUR/+0,9%). Die Umsätze mit Fremdsoftware sind um -1,9% auf 49.187 TEUR gesunken (Vj. 50.152 TEUR). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software ist von 9.561 TEUR auf 9.831 TEUR (+2,8%) leicht gestiegen. Die Umsatzerlöse im Bereich CENIT Beratung und Services sind um 3,6% auf 45.492 TEUR gestiegen (Vj. 43.905 TEUR).
Im ersten Halbjahr 2026 realisierte der CENIT Konzern ein EBITDA in Höhe von 8.517 TEUR (Vj. 1.201 TEUR/+>100%). Die EBITDA-Marge von nun 8,1% (Vj. 1,2% vom Umsatz) ist insbesondere das Ergebnis einer verbesserten Kostenstruktur. Bei isolierter Betrachtung des Quartals ist die aufwandswirksame Erfassung organisatorischer Veränderungen in der CENIT Gruppe einzubeziehen. Trotz der Einmal-Effekte konnte das Quartal mit einem EBITDA/EBIT im Bereich des Vorjahresquartals abgeschlossen werden.
Zum Bilanzstichtag betrug das Eigenkapital 44.140 TEUR (31.12.2025: 42.692 TEUR). Die Eigenkapitalquote belief sich auf 30,1% (31.12.2025: 30,0%). Der Bestand an Bankguthaben und liquiden Mitteln betrug zum Bilanzstichtag 23.675 TEUR (31.12.2025: 16.223 TEUR). Der operative Cashflow erreichte im Wesentlichen durch das verbesserte Ergebnis 13.149 TEUR (Vj. 9.990 TEUR).
Am 30. Juni 2026 betrug die Anzahl der Mitarbeitenden im Konzern 916 (31.12.2025: 903).
Den kompletten Halbjahresbericht zum 30.06.2026 finden Sie auf der Homepage der CENIT:www.cenit.com/berichte
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31.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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